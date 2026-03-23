«Θέλω μόνο δικαιοσύνη για το παιδί μου»: Σπάει τη σιωπή του ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

Με μοναδικό αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης, ο πατέρας του αδικοχαμένου Κλεομένη που έπεσε νεκρός πριν από μία εβδομάδα στην Καλαμαριά, μίλησε για δημόσια για την τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά του. «Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου. Τίποτα άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο τραγικός πατέρας βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία.

Η πλευρά της οικογένειας είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλος. Όπως τόνισε ο δικηγόρος του πατέρα, κ. Νίκος Αλεξανδρής, κατατέθηκαν νέα στοιχεία και ζητήθηκε η άσκηση περαιτέρω διώξεων για νέα αδικήματα, με σκοπό να ρίξουν άπλετο φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης: «Το ζητούμενο είναι να διαλευκανθούν οι συνθήκες πρώτον της δολοφονίας και δεύτερον το τι συνέβη αμέσως μετά από αυτήν».

Στο πλαίσιο των ερευνών, το κατώφλι της ανακρίτριας πέρασε και ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ο οποίος έχει οριστεί ως τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά του πατέρα. Παράλληλα, αντίστοιχη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατέθεσε και ο νομικός εκπρόσωπος της μητέρας του 20χρονου θύματος.

Υπενθυμίζεται ότι για το αιματηρό περιστατικό έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο άτομα. Ο 23χρονος καθ' ομολογίαν δράστης που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη, ο οποίος βρισκόταν μαζί του το μοιραίο βράδυ και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος του δράστη.