Θέμα στη Daily Mail οι τελευταίες στιγμές του 61χρονου μετά την επίθεση της αρκούδας στη Δράμα

Αυτή είναι η τρομακτική στιγμή που ένας πεζοπόρος κινηματογράφησε τον εαυτό του να δέχεται επίθεση από μια αρκούδα, λίγα δευτερόλεπτα πριν πέσει και βρει το θάνατο σε ένα φαράγγι στην Ελλάδα, γράφει στο σχετικό της δημοσίευμα η βρετανική σκανδαλοθηρική εφημερίδα Daily Mail για το περιστατικό στη Δράμα.

Ο Χρήστος Σταυριανίδης, 61 ετών, κατέγραψε τη «συνάντηση» με την αρκούδα, με το κινητό του, ενώ περπατούσε στο δάσος του Φράκτου, στη Δράμα, με έναν φίλο του, συνεχίζει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

Το βίντεο, που διαρκεί μόλις 49 δευτερόλεπτα, δείχνει μια μεγάλη καφέ αρκούδα να εμφανίζεται στο μονοπάτι και να κινείται προς το μέρος του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Σταυριανίδης έπεσε από τον γκρεμό, ενώ οι φρικιαστικές κραυγές του αντηχούσαν.

Στο ανακτημένο βίντεο, ακούγεται να φωνάζει στον φίλο του: «Πού είσαι; Έλα! Έλα σε μένα», καθώς η αρκούδα πλησιάζει την κάμερα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, λέει. «Πού είσαι; Έλα εδώ σε μένα. Έλα σε μένα, σου λέω. Έλα σε μένα», καθώς το ζώο πλησιάζει.

Οι πεζοπόροι είχαν μαζί τους ένα σκυλί που γαύγιζε στην αρκούδα. «Πέτα τον Δημήτρη», ακούγεται μια φωνή να φωνάζει, ακολουθούμενη από τον ήχο του σπρέι που εκτοξεύεται.

Ο Σταυριανίδης βήχει πριν τελειώσει το βίντεο, καθώς πέφτει στο φαράγγι και φωνάζει. Ο φίλος του, Δημήτρης, ο οποίος είδε την επίθεση να εξελίσσεται μπροστά του, περιέγραψε πώς οι δύο τους απολάμβαναν μια ημερήσια εκδρομή πριν από τη φρικτή συνάντηση.

Είπε στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης: «Ο φίλος μου ο Χρήστος και εγώ πήγαμε μια ημερήσια εκδρομή στο δάσος του Φράκτου και επισκεφθήκαμε το αεροσκάφος που είχε βρει πρόσφατα, και επιστρέφαμε. Σε ένα σημείο, κοντά σε μια κορυφή, πήγε να δει τη θέα από ψηλά.

«Δεν τον ακολούθησα γιατί δεν ένιωσα την ανάγκη, προχώρησα 10 μέτρα μπροστά και τον άκουσα να φωνάζει «Δημήτρη, έλα να δεις μια αρκούδα». Εξήγησε ότι νόμιζε ότι η αρκούδα ήταν πιο μακριά, αλλά σοκαρίστηκε όταν είδε πόσο κοντά ήταν στον Σταυριανίδη.

Λέει ότι ο φίλος του φώναξε για δεύτερη φορά «έλα να δεις μια αρκούδα» και τότε είδε την επίθεση.

Ο Δημήτρης από τη Δράμα εξομολογείται: «Η αρκούδα ήταν έξι ή επτά μέτρα μακριά από τον Χρήστο, επιτέθηκε, την ψέκασε με ένα μικρό σπρέι που είχε μαζί του, έτρεξε μακριά, ήρθε προς το μέρος μου και την είδα δύο ή τρία μέτρα μπροστά μου. Δεν πρόλαβα καν... Ήμουν πραγματικά έκπληκτος.

«Ο σκύλος πήδηξε μπροστά μου και την εξέπληξε για δύο ή τρία δευτερόλεπτα, μετά αντεπιτέθηκε. Σηκώθηκε και όρμησε. «Κατάφερα να προλάβω, έβγαλα το σπρέι πιπεριού, το ψέκασα και έφυγα τρέχοντας».

Με πληροφορίες από Daily Mail