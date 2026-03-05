Θεμοκρασίες ρεκόρ φέτος: Ο χειμώνας 2025 - 2026 στην Ελλάδα ήταν ο δεύτερος θερμότερος στα χρονικά

Αρκετά υψηλές ήταν οι θερμοκρασίες τον χειμώνα φέτος και σύμφωνα με τα νέα στοιχεία το 2025 - 2026 έσπασε ρεκόρ.
Τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του meteo και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δείχνουν ότι ο φετινός, ήταν ο δεύτερος θερμότερος στα χρονικά των καταγραφών για την Ελλάδα.
Μάλιστα, ο πρώτος ήταν πριν από μόλις τρία χρόνια, το 2023.
Ήπιες θερμοκρασίες, θετικές αποκλίσεις από τις κλιματικές τιμές, σύντομες περιόδους ψύχους. συνέθεσαν την υποτίθεται πιο κρύα εποχή του χρόνου.
Συνολικά, 78 ημέρες (86%) του χειμώνα είχαν θερμοκρασία πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991-2020. Μάλιστα, τα τελευταία έξι χρόνια έχουν καταγραφεί οι τέσσερις θερμότεροι χειμώνες στην Ελλάδα.
Μάλισταμέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για τη χειμερινή περίοδο παρουσιάζει αύξηση κατά 1.8 °C από το 1960 έως το 2026, σύμφωνα με την έρευνα.
