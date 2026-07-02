Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα 13 Ιουλίου – Το ωράριο της Κυριακής και οι νέοι κανόνες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις θερινές εκπτώσεις 2026, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου.
Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων (19/07), τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά. Το θεσμοθετημένο ωράριο για τη συγκεκριμένη ημέρα είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.
Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η αγορά λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες διαφάνειας:
- Υποχρεωτική προγενέστερη τιμή: Σε κάθε εκπτωτική ανακοίνωση πρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες προ της έκπτωσης.
- Τρόπος αναγραφής: Η μείωση μπορεί να εμφανίζεται ως ποσοστό (%), ως ποσό ή με αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προγενέστερη τιμή αναφέρεται πάντα.
- Νέα προϊόντα: Για προϊόντα που κυκλοφορούν λιγότερο από μήνα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή από την έναρξη της διάθεσής τους.
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