Πετράλωνα: «Χτυπήσαμε κουδούνια για να φύγουν» - Τι λέει η μηχανικός που έσωσε ενοίκους

Η πολιτικός μηχανικός Στελίνα Τσάφου, η οποία ενημέρωσε τους ενοίκους της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα για τον άμεσο κίνδυνο που διατρέχουν, αναφέρθηκε στις στιγμές πριν από την κατάρρευση του οικήματος.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η κα Τσάφου σημείωσε πως κλήθηκε για να κάνει αυτοψία σε μία ρωγμή, όταν έφτασε στο σημείο, ωστόσο, διαπίστωσε ότι το πρόβλημα ήταν σημαντικό.

«Μου περιέγραψαν αυτή την ρωγμή, το μέγεθος της στο τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρωγμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρωγμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα» σημείωσε.

Για τον λόγο αυτό, πρότεινε στους ενοίκους που βρίσκονταν στο σημείο να αποχωρήσουν και να ενημερώσουν και τους υπόλοιπους.

Διαβάστε επίσης: Τι οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα - Τα sms που αντάλλαξαν οι μηχανικοί

«Και φυσικά η συνεργάτιδά μου χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκκενωθεί» δήλωσε.

Έκρινε ως τυχερή τη στιγμή που έφτασε, αλλιώς σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση.

«Ήταν τυχερό το πότε έφτασα και τι ώρα έφτασα. Αν ήμουν κάπου εκεί κοντά και πήγαινα σε 10 λεπτά και είδα αυτό που μου είχαν περιγράψει, θα κάναμε άλλες κινήσεις ψάχνοντας να βρούμε το αίτιο. Δεν ξέρω αν όντως θα βρίσκαμε απευθείας το αίτιο και τι θα μπορούσαμε να έχουμε. Είχε μεγαλώσει σημαντικά αυτό το κενό. Αυτό εννοώ ότι αν το είχα δει μικρό όπως ήταν στην αρχή, όπως μου το περιέγραψαν, δεν θα είχα ανησυχήσει τόσο. Σε κάθε περίπτωση, πάντα η εκκένωση είναι το πρώτο μέτρο ασφαλείας. Εγώ λοιπόν, τους το είπα από την πρώτη στιγμή που έφτασα. Και η πολυκατοικία κατέρρευσε, μία ώρα μετά» ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, η πολιτικός μηχανικός εμφανίστηκε βέβαιη πως η εκσκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατεδάφιση της πολυκατοικίας.