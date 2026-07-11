Την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου. ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις 2026, με τις επιχειρήσεις λιανικής να ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη εκπτωτική περίοδο του καλοκαιριού.

Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε χαμηλότερες τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή

Στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για εκείνη την ημέρα είναι από 11:00 έως 20:00. Ωστόσο, κατά τόπους οι εμπορικοί σύλλογοι μπορούν να προτείνουν διαφορετικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Για παράδειγμα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εισηγηθεί στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Οι θερινές εκπτώσεις πραγματοποιούνται βάσει του νόμου 4177/2013, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με σαφήνεια για τις μειώσεις των τιμών, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν εύκολα τις αρχικές και τις εκπτωτικές τιμές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και αποτρέποντας παραπλανητικές πρακτικές κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.