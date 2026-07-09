Μειώσεις τιμών: Σε συνάντηση με παράγοντες της αγοράς ο Θεοδωρικάκος - Το «new deal» για την ακρίβεια

Σε συνάντηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς συμμετείχε σήμερα το πρωί ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με αντικείμενο τις μειώσεις τιμών.

Αντικείμενο ήταν ειδικότερα η εξειδίκευση της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται η τελική επιλογή των κατηγοριών προϊόντων που θα περιλαμβάνονται στη συμφωνία, αλλά και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μειώσεων, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης συμφωνίας με την αγορά, ώστε οι μειώσεις να περάσουν απευθείας στο «καλάθι» των καταναλωτών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια στα τρόφιμα παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα νοικοκυριά, κατά το ΣΚΑΙ.

Μειώσεις τιμών: Η «αλυσιδωτή αντίδραση» της ακρίβειας

Η σημερινή σύσκεψη αποτελεί το επόμενο βήμα μετά τις επαφές του υπουργείου Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ προκειμένου να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που χρησιμοποιεί καθημερινά το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

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Στόχος είναι να υπάρξει μια «εθνική κοινωνική συμφωνία» μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή όλων των κρίκων της αγοράς, από την παραγωγή μέχρι τη λιανική πώληση.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να καθορίσουν:

τις κατηγορίες προϊόντων που θα συμμετέχουν,

προϊόντων που θα συμμετέχουν, το ύψος των μειώσεων,

των μειώσεων, τη διάρκεια της πρωτοβουλίας,

της πρωτοβουλίας, τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα με χαμηλότερες τιμές.

«Πάγωμα» μέχρι Σεπτέμβριο και μετά μειώσεις τιμών

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη συμφωνία με την αγορά για διατήρηση των σημερινών τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, χωρίς νέες αυξήσεις, μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα μειώσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η προσπάθεια εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική αντιμετώπισης της ακρίβειας, που περιλαμβάνει ελέγχους στην αγορά, περιορισμούς στα περιθώρια κέρδους και παρεμβάσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης προϊόντων.

Ο υπουργός έχει υποστηρίξει ότι οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους έχουν ήδη συμβάλει σε συγκράτηση των τιμών, ενώ έχει αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί μειώσεις σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων.