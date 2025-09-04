Θερινό Σχολείο Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας και Τεχνητής Νοημοσύνης

Είκοσι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, μέλη της ΕΣΗΕΑ, θα παρακολουθήσουν το Θερινό Σχολείο, το οποίο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

Το IQ Media είναι ένα διεθνές Hub, που συνεργάζεται με κορυφαία πανεπιστήμια και σημαντικούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Την τελευταία διετία έχει πραγματοποιήσει πολλαπλά εκπαιδευτικά προγράμματα και δύο διεθνή συνέδρια, καινοτομώντας στα πεδία του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ, των νέων επιχειρηματικών μοντέλων, της δημοσιογραφίας δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Θερινό Σχολείο προσφέρει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές, με εισηγητές καταξιωμένους επιστήμονες: Δημοσιογραφία Δεδομένων:

Cheryl Phillips , Καθηγήτρια και Founder του Computational Journalism Lab και του Big Local News initiative (Βραβείο Πούλιτζερ 2025), στο Stanford University.

, Καθηγήτρια και Founder του Computational Journalism Lab και του Big Local News initiative (Βραβείο Πούλιτζερ 2025), στο Stanford University. Κωνσταντίνος Μουρλάς, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών και επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ.

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών και επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ. Jonathan Soma , Καθηγητής Δημοσιογραφίας Δεδομένων στο Columbia Journalism School.

, Καθηγητής Δημοσιογραφίας Δεδομένων στο Columbia Journalism School. Dhrumil Mehta, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσιογραφίας Δεδομένων στο Columbia Journalism School και στο Harvard Kennedy School.

Τεχνητή Νοημοσύνη, Διαφάνεια και Λογοδοσία στη Δημοσιογραφία:

Nick Diakopoulos , Καθηγητής στο Northwestern University και Διευθυντής του Computational Journalism Lab.

, Καθηγητής στο Northwestern University και Διευθυντής του Computational Journalism Lab. Κατερίνα Σωτηράκου , Διευθύντρια του IQ Media Hub και Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ.

, Διευθύντρια του IQ Media Hub και Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ. Bahareh Heravi , Σύμβουλος σε θέματα ΑΙ στο BBC και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Surrey University, UK.

, Σύμβουλος σε θέματα ΑΙ στο BBC και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Surrey University, UK. Martin Chorley, Αναπληρωτής Καθηγητής και Κοσμήτορας Προπτυχιακών σπουδών στο School of Computer Science and Informatics του Cardiff University.

Social Media Journalism και Επαλήθευση Ειδήσεων

Elena Cabral, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Columbia Journalism School.

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Columbia Journalism School. Marc Lavallee , Ιδρυτής του Lyra TK, πρώην Διευθυντής Τεχνολογίας Δημοσιογραφικών Προϊόντων & Στρατηγικής στο Knight Foundation και Εκτελεστικός Διευθυντής & Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης στους The New York Times.

, Ιδρυτής του Lyra TK, πρώην Διευθυντής Τεχνολογίας Δημοσιογραφικών Προϊόντων & Στρατηγικής στο Knight Foundation και Εκτελεστικός Διευθυντής & Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης στους The New York Times. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα Laura Ellis, Επικεφαλής Technology Forecasting στο BBC Research & Development Titus Plattner, Senior innovation project manager στο AI Lab του ελβετικού ομίλου Tamedia.

Ludovic Blecher, Ιδρυτής του IDation and Partner στο WhiteBeard, πρώην Επικεφαλής Innovation and Funding Strategy for News Ecosystem, Google.

Ιδρυτής του IDation and Partner στο WhiteBeard, πρώην Επικεφαλής Innovation and Funding Strategy for News Ecosystem, Google. Madhav Chinnappa, Σύμβουλος και πρώην Director of Strategic Relations for News and Publishers, Google (Digital News Initiative).

Οι δημοσιογράφοι που θα παρακολουθήσουν το Θερινό Σχολείο, θα έχουν επιπλέον πρόσβαση στο πλήρες πρόγραμμα του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου “European Data & Computational Journalism Conference”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ίδια εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.datajconf.com