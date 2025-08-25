«Θερμές πηγές, άδειες παραλίες και κρασί»: Ο Guardian βρήκε τον παράδεισο σ' ένα νησί του Αιγαίου

Σε ένα πανέμορφο νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου αγκυροβόλησε για το καλοκαίρι ο Guardian και όπως γράφει, ανακάλυψε τον απόλυτο παράδεισο.

Η Ικαρία, το νησί που εκθειάζει με δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα, πήρε το όνομά του από τον γιο του Δαιδάλου, τον Ίκαρο, ο οποίος σύμφωνα με τον μύθο δραπέτευσε από την Κρήτη, αλλά παράκουσε τις εντολές του πατέρα του να μην πετά κοντά στον ήλιο κι έτσι ξεβράστηκε στις ακτές του νησιού.

Όπως γράφει η συντάκτρια που ταξίδεψε ως την Ελλάδα για να ζήσει την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού, η Ικαρία είναι ό,τι κανείς ψάχνει. Η ίδια έμεινε στο νησί δύο εβδομάδες και όπως σχολιάζει, ήταν ένα πολύτιμο ταξίδι εμπειριών που θα κρατήσουν για μια ζωή.

Παραλία Νας, Ικαρία. | Shutterstock

Στο δημοσίευμα αναφέρεται η απαράμιλλη γοητεία του τοπίου της παραλίας του Να. «Γρήγορα ερωτευόμαστε τον Να. Η μητέρα μου κολυμπάει στη λιμνοθάλασσα με γλυκό νερό και τους βατράχους. Εγώ κολυμπάω στη θάλασσα, η οποία είναι αρκετά κρύα που μου προκαλεί μούδιασμα. Όταν ο ήλιος δύει στον ωκεανό, καταλήγουμε στην ήσυχη βεράντα της Άρτεμις, για ψητή μελιτζάνα με τυρί καθούρα και κόκκινες πιπεριές και κατσικάκι ψημένο σε ελαιόλαδο και κρασί».

«Η Ικαρία είναι γνωστή για τις πηγές και το κρασί της, αλλά και τη μακροζωία των ανθρώπων της», προσθέτει.

Στιγμιότυπο από πανηγύρι στην Ικαρία. | Shutterstock

Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ο τρόπος ζωής και η φιλοσοφία των ντόπιων. Όπως γράφει η συντάκτρια, κρατάει μερικά λόγια που μοιράστηκε μαζί της μια 87χρονη από την Ικαρία:

«Καλό φαγητό, καλές σκέψεις και άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Κάθε πρωί, κοιτάζεις τη μαγεία της φύσης και νιώθεις ευγνωμοσύνη. Έχουμε μόνο μία ζωή, πρέπει να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο»

Η Ικαρία πέρα από τα πανηγύρια, τη φύση και το μυστικό μακροζωίας των ανθρώπων της, είναι ξακουστή και για τις πηγές της. Αυτές βρίσκονται κυρίως στα Θέρμα και είναι γνωστές από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και τις ραδιενεργές τους ιδιότητες.

Παραλία Σεϋχέλλες, Ικαρία. | Φωτ.: Unsplash/Vasiliki Theodoridou



Ένας μικρός παράδεισος περίπου 7 ώρες με πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά, διατηρεί τον χαρακτήρα του και γοητεύει μέχρι και ξένους τουρίστες, που έρχονται στη χώρα ειδικά για να ζήσουν την μοναδική εμπειρία του νησιού.