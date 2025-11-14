Θερμοκρασιακή αναστροφή στην Ελλάδα το πρωί της Παρασκευής: Τι είναι το φαινόμενο

Οι αντικυκλωνικές συνθήκες που επηρεάζουν την περιοχή μας δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για θερμοκρασιακή αναστροφή.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής 14/11, η ελάχιστη θερμοκρασία στον μετεωρολογικό σταθμό του Σμόλικα στα 2.170 μ υψόμετρο ήταν στους +6.6 °C, και την ίδια ώρα σε κοντινή απόσταση, αλλά σε πολύ χαμηλότερο υψόμετρο στη Βωβούσα, στα 1.024 μ υψόμετρο, η ελάχιστη τιμή θερμοκρασίας ήταν -2.0 °C.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πάχνη στον μετεωρολογικό σταθμό της Βωβούσας νωρίς το πρωί Παρασκευής 14/11/2025 με τη θερμοκρασία αέρα 2 μ ύψος στους -2.0 °C. | metar.gr via meteo.gr

Τι είναι η θερμοκρασιακή αναστροφή

Η θερμοκρασιακή αναστροφή είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία αυξάνεται με το ύψος, αντί να μειώνεται, όπως συμβαίνει συνήθως στην τροπόσφαιρα. Σε νύχτες με άπνοια, ξαστεριά και αντικυκλωνικές συνθήκες, το έδαφος ψύχεται γρήγορα και με τη σειρά του ψύχει τον αέρα που βρίσκεται ακριβώς πάνω του.

Ο ψυχρός, βαρύτερος αέρας συγκεντρώνεται κοντά στο έδαφος και ιδιαίτερα σε κοιλάδες, ενώ θερμότερες αέριες μάζες παραμένουν σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Έτσι, νωρίς το πρωί μπορεί να καταγραφούν χαμηλότερες θερμοκρασίες στα χαμηλά υψόμετρα και υψηλότερες θερμοκρασίες στα μεγαλύτερα, όπως στο παράδειγμα του Σμόλικα και της Βωβούσας.