Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου, στον Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτίας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 22 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για τον έλεγχο της φωτιάς, ενώ δεν υπάρχει – μέχρι στιγμής – αναφορά για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.