Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου, στον Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 22 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για τον έλεγχο της φωτιάς, ενώ δεν υπάρχει – μέχρι στιγμής – αναφορά για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

