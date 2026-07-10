Δεκαπεντάχρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ έχασε την ζωή της σε τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης. Η νεαρή αθλήτρια συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ εκφράζει την βαθύτατη θλίψη για την απώλεια του νεαρού κοριτσιού.

Στην ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της».

Σε ένδειξη πένθους, αποφασίστηκε η ακύρωση του αυριανού φιλικού αγώνα της γυναικείας ομάδας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς. Παράλληλα, οι αθλήτριες θα φορούν μαύρα περιβραχιόνια στους προσεχείς αγώνες, ενώ ο Α.Σ. ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της.

Στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να παραστεί σύσσωμο το ποδοσφαιρικό γυναικείο τμήμα του συλλόγου. Ο ΠΑΟΚ θα γνωστοποιήσει με νέα ανακοίνωση τον τόπο και τον χρόνο της κηδείας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη 11.10 το πρωί στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο τού δήμου Θεσσαλονίκης, υπό συνθήκες που ερευνώνται. Αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο και να προσκρούσει στο μεταλλικό στηθαίο στην άκρη του δρόμου.

Η ανήλικη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ο 56χρονος πατέρας της τραυματίστηκε ελαφρά.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.