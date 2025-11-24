Θεσσαλονίκη: 15χρονος κατήγγειλε επίθεση από δύο άτομα κοντά στο σχολείο του

Θύμα επίθεσης έπεσε το μεσημέρι 15χρονος, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τον πλησίασαν σε χώρο κοντά στο σχολείο του, στη Νεοχωρούδα και ο ένας από τους δύο τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Γυναίκα που περνούσε από το σημείο τον συνόδευσε στο σχολείο. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου.