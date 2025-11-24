Μενού

Θεσσαλονίκη: 15χρονος κατήγγειλε επίθεση από δύο άτομα κοντά στο σχολείο του

Ένας 15χρονος στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα επίθεσης από δύο άτομα κοντά στο σχολείο του.

Θύμα επίθεσης έπεσε το μεσημέρι 15χρονος, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τον πλησίασαν σε χώρο κοντά στο σχολείο του, στη Νεοχωρούδα και ο ένας από τους δύο τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Γυναίκα που περνούσε από το σημείο τον συνόδευσε στο σχολείο. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου.

