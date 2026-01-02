Μενού

Θεσσαλονίκη: 20χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής - Είχε τις αισθήσεις του μετά την πτώση

Νεαρός άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο υπό ανέγερση οικοδομής, με το ΕΚΑΒ να τον βρίσκει με τις αισθήσεις του μετά την πτώση.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη
ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη | Intime
  • Α-
  • Α+

Σοκ προκαλεί περιστατικό στην περιοχή του Κορδελιού, στη δυτική Θεσσαλονίκη, οπού νεαρός άνδρας έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, από τον τρίτο όροφο υπό ανέγερση οικοδομής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό, όπου διαπίστωσαν ότι ο 20χρονος άνδρας είχε τις αισθήσεις μετά την πτώση.

Αφότου τον σταθεροποίησαν αιμοδυναμικά, τον μετέφεραν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο, ένα όχημα μικρού όγκου (smart) και κινητή ιατρική μονάδα, με συνολικά πέντε διασώστες κι έναν ιατρό ΕΚΑΒ.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ