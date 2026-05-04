Θεσσαλονίκη: 23χρονος έτρεχε με 178 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90

Στα χέρια της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 178 χλμ/ώρα.
Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων σήμερα, Δευτέρα (04/05), τα ξημερώματα.
Στελέχη της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον οδηγό του Ι.Χ. οχήματος να τρέχει με 178 χλμ/ώρα σε δρόμο όπου το όριο είναι 90 χλμ/ώρα.
Το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 23χρονος οδηγός καλείται να πληρώσει τις επιπτώσεις των επιλογών του.
