Θεσσαλονίκη: 23χρονος έτρεχε με 178 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο τα 90

Ο νεαρός οδηγός εντοπίστηκε να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων και συνελήφθη από την αστυνομία.

Άνδρας της Τροχαίας | EUROKINISSI/ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Στα χέρια της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 178 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων σήμερα, Δευτέρα (04/05), τα ξημερώματα.

Στελέχη της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον οδηγό του Ι.Χ. οχήματος να τρέχει με 178 χλμ/ώρα σε δρόμο όπου το όριο είναι 90 χλμ/ώρα.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 23χρονος οδηγός καλείται να πληρώσει τις επιπτώσεις των επιλογών του.

