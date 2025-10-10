Θεσσαλονίκη: 35χρονος λήστεψε ταξιτζή κρατώντας σύριγγα

Υπό την απειλή σύριγγας, ένας 35χρονος λήστεψε οδηγό ταξί, από τον οποίο απέσπασε 20 ευρώ. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη τα ξημερώματα, στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη.
Ο 35χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, τράπηκε σε φυγή μετά την πράξη του, αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο αναζητήσεων. Σύμφωνα με τον 57χρονο οδηγό, ο συλληφθείς είχε επιβιβαστεί στο ταξί ως πελάτης.
Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.
Πηγή: ertnews.gr
- Λύθηκε το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα: Έτσι μεταφέρθηκαν τα τεράστια κεφάλια πριν 900 χρόνια
- Στην Maria Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης
- Έσφαξαν τον Αντώνη στο West End για ένα ρολόι Vercace και τσάντα Lacoste: Ο φόνος του Έλληνα που συγκλόνισε τη Βρετανία
- «Σου βάζω 1/10»: Η τρομερά προσβλητική τύπισσα από το First Dates που εξόργισε τον κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.