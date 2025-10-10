Μενού

Θεσσαλονίκη: 35χρονος λήστεψε ταξιτζή κρατώντας σύριγγα

35χρονος λήστεψε ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη και τον απειλούσε με σύριγγα αποσπώντας 20 ευρώ.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Intime
  • Α-
  • Α+

Υπό την απειλή σύριγγας, ένας 35χρονος λήστεψε οδηγό ταξίαπό τον οποίο απέσπασε 20 ευρώ. Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη τα ξημερώματα, στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη.

Ο 35χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, τράπηκε σε φυγή μετά την πράξη του, αλλά εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο πλαίσιο αναζητήσεων. Σύμφωνα με τον 57χρονο οδηγό, ο συλληφθείς είχε επιβιβαστεί στο ταξί ως πελάτης.

Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ertnews.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ