Θεσσαλονίκη: 36χρονος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά τέσσερα ανήλικα αγόρια την ώρα που έπαιζαν στο σχολείο

Σοβαρή καταγγελία ήρθε στο φως για έναν 36χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά τέσσερα ανήλικα αγόρια την ώρα που έπαιζαν στο σχολείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που αναφέρεται στο δημοτικό σχολείο Νεάπολης, όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής, ενώ εκτός από την παρενόχληση ο 36χρονος, να ακολούθησε τα παιδιά, ηλικίας 9 και 11 ετών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αστυνομικοί τον συνέλαβαν και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Ο ίδιος φαίνεται πως βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, καθώς ομολόγησε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά αρνείται τις υπόλοιπες πράξεις και γι' αυτό ζήτησε να συγκεντρωθεί υλικό από κάμερες της περιοχής.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο ανέβαλε την εκδίκασή της επειδή απουσίαζαν οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου.

Το δικαστήριο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του μέχρι να γίνει η δίκη. Την ίδια ώρα, ο 36χρονος ισχυρίστηκε ότι ασκήθηκε βία εναντίον του από γονείς και δια των υπερασπιστών του επιφυλάχθηκε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.