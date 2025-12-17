Θεσσαλονίκη: 45χρονος επαίτης επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - Επιχείρησε να φιλήσει τη μια και γρονθοκόπησε την άλλη

Ένα άγριο περιστατικό έγινε γνωστό σήμερα, το οποίο σημειώθηκε πριν από μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, όταν 45χρονος επαίτης φέρεται να επιτέθηκε σε δύο γυναίκες.

.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 45χρονος, ενώ επαιτούσε στην πλατεία Αριστοτέλους, προσέγγισε σερβιτόρα καταστήματος και επιχείρησε να τη φιλήσει.

Όταν εκείνη κάλεσε σε βοήθεια την υπεύθυνη του καταστήματος, ο άνδρας αντέδρασε βίαια, σύμφωνα με το thestival.gr. Απώθησε τη μία γυναίκα η οποία έπεσε στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με γροθιά πελάτισσα που έσπευσε να βοηθήσει, προκαλώντας της τραύμα στο φρύδι με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, μιλώντας στο thestival.gr για το περιστατικό, ανέφερε ότι: «ο επαίτης ήταν πολύ χυδαίος και προσπάθησε να φιλήσει την υπάλληλο του καταστήματός μας, άκουσα την κοπέλα να με φωνάζει, όταν γύρισα τον είδα να τη φτύνει και να τη χτυπά με γροθιά.

Μπήκα ενστικτωδώς μπροστά και τον απώθησα, όμως στη συνέχεια κινήθηκε εναντίον μου. Μια πελάτισσα μπήκε ανάμεσα και τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο με ράμματα και μαυρισμένα μάτια». Η πελάτισσα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προκειμένου να κάνει ράμματα και να βγάλει ακτινογραφίες.

Παράλληλα η ίδια, εξέφρασε την ανησυχία της για την κατάσταση στην πλατεία Αριστοτέλους, σημειώνοντας ότι «από τη στιγμή που αποχώρησε η αστυνομία από την περιοχή έχουν αποθρασυνθεί», και απηύθυνε έκκληση για περαιτέρω ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή.