Θεσσαλονίκη: 47χρονος πιάστηκε με κρυμμένη κάμερα σε πλαστικό κουτί - Παρακολουθούσε οικοδομή

Αστυνομικοί των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πρόκειται για 47χρονο, ο οποίος πιάστηκε να έχει εγκαταστήσει κάμερα που είχε επιμελώς κρυμμένη εντός πλαστικού κουτιού τοποθετημένου σε τοίχο αποθήκης οικοδομής στην οποία διαμένει και κατέγραφε-αποθήκευε εικόνα και βίντεο από κοινόχρηστο χώρο εισόδου της οικοδομής.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.