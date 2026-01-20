Θεσσαλονίκη: 48χρονη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση της στο κενό από μπαλκόνι 3ου ορόφου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του AΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για 48χρονη, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:20 το πρωί, στη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Αισχύλου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται.