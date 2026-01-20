Μενού

Θεσσαλονίκη: 48χρονη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου

Μία 48χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στη Θεσσαλονίκη μετά από πτώση της από μπαλκόνι τρίτου ορόφου.

Reader symbol
Newsroom
Θεσσαλονίκη - πτώση
Πτώση γυναίκας από μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη | thestival.gr
  • Α-
  • Α+

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση της στο κενό από μπαλκόνι 3ου ορόφου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του AΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για 48χρονη, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:20 το πρωί, στη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Αισχύλου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ