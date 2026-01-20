Θεσσαλονίκη: 48χρονη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση της στο κενό από μπαλκόνι 3ου ορόφου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του AΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για 48χρονη, η οποία παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:20 το πρωί, στη συμβολή των οδών Κασσάνδρου και Αισχύλου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται.
- Ο Πλακιάς «έδειξε» τον Δεληβοριά για την Καρυστιανού: «Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης» - Τι απάντησε ο τραγουδοποιός
- Καρατζαφέρης: «Ο Γεωργιάδης είναι το καλύτερο σέντερ φορ - Δύο φαβορί για αρχηγοί στη Νέα Δημοκρατία»
- Έριξαν την «Καρυστιανού» στα θηρία και το σύστημα τρίβει τα χέρια του
- Σίντνεϊ Σουίνι: Η αποκαλυπτική εμφάνιση σαν μοντέλο του Only Fans στο τρέιλερ της τρίτης σεζόν του Euphoria
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.