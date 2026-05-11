Θεσσαλονίκη: 48χρονος παρενόχλησε δύο νεαρούς σε πάρκο και συνελήφθη

Συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη, 48χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες την 09-05-2026 στην περιοχή της Τούμπας, ο 48χρονος πλησίασε δύο νεαρούς, οι οποίοι βρισκόταν σε πάρκο και απευθύνθηκε σε αυτούς με φράσεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους.
Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
