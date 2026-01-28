Θεσσαλονίκη:  52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούνταν

Την δολοφονία 46χρονης η οποία αναζητούνταν από το 2024 ομολόγησε 52χρονος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές, ο 52χρονος προσήχθη και υποστήριξε ότι τον Οκτώβριο του 2024, στο υπόγειο του σπιτιού του στη Θεσσαλονίκη βρισκόταν με την 46χρονη η οποία φώναζε μιλώντας στο τηλέφωνο και για την κάνει να σωπάσει της έκλεισε το στόμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Στη συνέχεια, όπως είπε, πέταξε τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων.

Εξάλλου, στο δώμα του σπιτιού του βρέθηκε σορός 41χρονης γυναίκας σε προχωρημένη σήψη και ερευνάται τυχόν εμπλοκή του 52χρονου στον θάνατό της. Ο ίδιος δήλωσε ότι τον Ιούλιο του 2025 η 41χρονη, η οποία επίσης αναζητούνταν, έκανε χρήση ναρκωτικών, κοιμήθηκε με φίλο του και δεν ξύπνησε ποτέ. Η δεύτερη αυτή περίπτωση ερευνάται από ιατροδικαστή.

Η δήλωση της εξαφάνισης της 46χρονης είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2025 στην Ασφάλεια Αλεξανδρούπολης, με την οικογένειά της να υποστηρίζει ότι δεν είχε επικοινωνήσει από τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ είχε αφιερώσει εκπομπή στο «Φως στο Τούνελ» και η Αγγελική Νικολούλη.