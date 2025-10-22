Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από ανήλικο φωτογραφίες με εσώρουχο - Ήταν φίλος της οικογένειας

Δικογραφία σε βάρος ενός 52χρονου για κατάχρηση ανηλίκων σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο 52χρονος, μέσω εφαρμογής συνομιλιών, αντάλλασσε με 9χρονο μηνύματα, συνομιλίες και πραγματοποιώντας βιντεοκλήσεις τον προέτρεπε να του στείλει απρεπείς φωτογραφίες (μόνο με το εσώρουχο).
Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε έρευνα στο σπίτι του 52χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια του ανήλικου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
