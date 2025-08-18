Θεσσαλονίκη: 5χρονος υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με παιχνίδια - Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε 5χρονο αγοράκι, με έγκαυμα στο δεξί του χέρι. Το παιδί βρισκόταν σε αναψυκτήριο στην περιοχή της Τούμπας και φέρεται να ήρθε σε επαφή με ψυχαγωγικό παιχνίδι.

Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας που μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χθες το απόγευμα, σε αναψυκτήριο στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παιχνίδια, ο ανήλικος ήρθε σε επαφή με ένα από αυτά με αποτέλεσμα να υποστεί έγκαυμα στο χέρι.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας - Τριανδρίας συνέλαβαν δύο άνδρες, τον ιδιοκτήτη του αναψυκτηρίου και τον ιδιοκτήτη των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ηλικίας 43 και 58 ετών, αντίστοιχα, ενώ κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παίγνια και ένας φωτιστικός σωλήνας LED.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον τραυματισμό πεντάχρονου

Όπως επίσης αναφέρει η ΕΡΤ, ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για το περιστατικό με το αγοράκι.

Ο εισαγγελικός λειτουργός διέταξε να προσκομιστεί στη δικογραφία η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με το ανήλικο αγοράκι.

Ο φάκελος της δικογραφίας θα συμπληρωθεί από την έκθεση αυτοψίας, από μαρτυρικές καταθέσεις και από άλλα έγγραφα που θα κριθούν απαραίτητα και ακολούθως θα αξιολογηθεί η ποινική μεταχείριση των δύο εμπλεκόμενων.