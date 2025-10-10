Θεσσαλονίκη: 7 χρόνια φυλακή σε 39χρονο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

Ποινή 7ετούς κάθειρξης επιβλήθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 39χρονο που κατείχε εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Το δικαστήριο τον έκρινε ομόφωνα ένοχο με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου έντιμου βίου, ενώ αποφάσισε να τον καταδικάσει σε φυλάκιση χωρίς αναστολή τηε ποινής.

Υπό αυτές τις συνθήκες επέστρεψε στις φυλακές, όπου παρέμενε από τον Ιούλιο του 2024, καθώς είχε κριθεί προφυλακιστέος μετά την ανάκρισή του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ταυτοποίησή του έγινε μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου είχε αποθηκεύσει ψηφιακά 84 φωτογραφίες και 51 βίντεο παιδικής πορνογραφίας.

Παράλληλα βρέθηκαν από τις Αρχές σε εξωτερικό σκληρό δίσκο περισσότερα από χίλια αρχεία με γυμνά ανήλικα σε άσεμνες στάσεις.

Κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, ο 39χρονος ανέφερε ότι τα αρχεία προήλθαν από λήψεις στο λεγόμενο «σκοτεινό δίκτυο» (Dark Web) και τα είχε αποθηκεύσει με αφορμή την ερευνητική ενασχόλησή του με ζητήματα κυβερνοασφάλειας, ώστε να αναλύσει ιούς και κακόβουλα λογισμικά.

«Κατέβασα τα αρχεία για να εξετάσω τον ιό και τα υπόλοιπα τα διέγραψα, δεν με ενδιέφερε το περιεχόμενό τους» είπε, ενώ παραδέχεται πως ενήργησε «ριψοκίνδυνα».

«Ήταν δικό μου λάθος που δεν έλεγξα εάν όντως τα είχα διαγράψει» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ