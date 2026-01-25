Θεσσαλονίκη: 75χρονος έπεσε από τον 4ο όροφο - Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη διακομίστηκε 75χρονος μετά από πτώση στο κενό από μπαλκόνι 4ου ορόφου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 13.15 το μεσημέρι στην Τούμπα.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον ηλικιωμένο, βαριά τραυματισμένο. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης ερευνώνται από τις Αρχές, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
