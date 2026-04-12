Θεσσαλονίκη: 88χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από τροχαίο στην περιοχή του Ευόσμου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μμ στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Ευόσμου.
Μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των οδηγών. Οι πυροσβέστες ανέσυραν 88χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ απεγκλώβισαν τραυματισμένο έναν ακόμα άνδρα.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.