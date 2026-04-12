Θεσσαλονίκη: 88χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από τροχαίο στην περιοχή του Ευόσμου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 μμ στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Ευόσμου.

Μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των οδηγών. Οι πυροσβέστες ανέσυραν 88χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ απεγκλώβισαν τραυματισμένο έναν ακόμα άνδρα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.