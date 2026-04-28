Θεσσαλονίκη: Άφησαν μόνο του 5χρονο και άρχισε να πετά αντικείμενα από τον 6ο

Ο ανήλικος είχε βγει στο μπαλκόνι και πετούσε νερό και αντικείμενα επί 45 λεπτά, χωρίς να εμφανιστεί κάποιος ενήλικας. Φέρεται να πέταξε μέχρι και ηλεκτρική σκούπα.

Αναστάτωση επικράτησε σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης σήμερα, Τρίτη (28/04), όταν ένας 5χρονος άρχισε να πετάει νερό και διάφορα αντικείμενα από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του στον 6ο όροφο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το thestival.gr, το συμβάν έλαβε χώρα περί τις 11:30 με τον ανήλικο, εκτός εαυτού, να πετάει ό,τι βρίσκει. Κατά το τοπικό μέσο φαίνεται να τον είχαν αφήσει μόνο του στο σπίτι. 

Αρχικά πετούσε νερό με λάστιχο και μετά συνέχισε με αντικείμενα, επί περίπου 45 λεπτά.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και μπήκε στο σπίτι από την ταράτσα της πολυκατοικίας. 

«Ξεκίνησε το παιδάκι να ρίχνει νερό με το λάστιχο και φωνάζαμε από κάτω "σταμάτα", μήπως και κανένας ενήλικας τον καταλάβει. Στη συνέχεια σταμάτησε να ρίχνει νερό και μετά με το που διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλο νερό, άρχισε να ρίχνει πράγματα. Σκουπίδια, κουβάδες, πέτρες, ακόμα και… σκούπα ηλεκτρική» ανέφερε μία γυναίκα, που βρισκόταν στο σημείο. 

«Τρομάξαμε πολύ, κάποιοι κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Μάλιστα από ότι είδαμε η Αστυνομία μπήκε από το δίπλα διαμέρισμα για να σταματήσει το παιδί”, τόνισε αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο» κατέληξε.

Φόρτωση BOLM...

