Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων περικύκλωσε παρέα ανήλικων σε παρκάκι

Ένα απρόοπτο και αρκετά επικίνδυνο περιστατικό βίωσε μια παρέα ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, όταν μια αγέλη αγριογούρουνων τους περικύκλωσε σε παρκάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου, όταν τα ανήλικα βρίσκονταν σε παρκάκι στην περιοχή των Συκεών, πλησίον του περιφερειακού. Ξαφνικά είδαν μπροστά τους μια αγέλη από αγριογούρουνα, ανάμεσά τους και μεγάλα ζώα, να τους πλησιάζουν.

Τότε τα παιδιά κάλεσαν την Άμεση Δράση υποστηρίζοντας ότι τα ζώα τους είχαν εγκλωβίσει. Λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, ωστόσο τα παιδιά φαίνεται ότι είχαν μετακινηθεί και δεν ανταποκρίνονταν στις κλήσεις του 100. Αργότερα εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Βροχή από καταγελλίες – «Ρώσικη ρουλέτα σε βάρος των πολιτών», λέει ο δήμαρχος

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν οι καταγγελίες για την αγέλη αγριογούρουνων και τις βραδινές «επιδρομές» στις Συκιές. Μια ημέρα πριν το περιστατικό με τους ανήλικους, μάλιστα, η αγέλη βρέθηκε σε δρόμο ανάμεσα από αρκετές πολυκατοικίες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

«Για άλλη μία φορά αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στα διοικητικά όρια του δήμου μας προκαλώντας και πάλι τον φόβο, τον τρόμο και την αγανάκτηση μεταξύ των κατοίκων. Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στους δήμους που γειτνιάζουμε με το Σέιχ Σου κάποιοι παίζουν ρώσικη ρουλέτα σε βάρος των πολιτών που κινδυνεύουν από αγριογούρουνα, αλλά και από λύκους όπως έδειξε η επίθεση εναντίον 4χρονου κοριτσιού στην Πολίχνη μπροστά στα μάτια των γονιών της» σημειώνει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών.