Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι ξήλωσαν μνημείο για κακοποιημένες γυναίκες - Κατατέθηκε μήνυση

Άγνωστοι δράστες ξήλωσαν και εξαφάνισαν μαρμάρινη πλάκα, που είχε τοποθετηθεί πριν από λίγες ημέρες στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, στη μνήμη των γυναικών που κακοποιήθηκαν και δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους τους.
Η πλάκα μπήκε με πρωτοβουλία του Σοροπτιμιστικού Ομίλου «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στις γυναίκες που κακοποιήθηκαν και έχασαν τη ζωή τους από τους συντρόφους τους.
Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα η πλάκα εξαφανίστηκε, όταν άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες αποφάσισαν να την ξηλώσουν και να την απομακρύνουν από το σημείο που βρισκόταν, μαζί και τα στηρίγματα της.
Ο Σοροπτιμιστικός ‘Ομιλος «Βυζάντιο» Θεσσαλονίκης προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων για την πράξη αυτή και όπως δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η πρώην πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Συλλόγου Ελλάδος, Μαίρη Σαμαρτζίδου, η πλάκα θα ξανά τοποθετηθεί στο σημείο που βρισκόταν μέσα στο επόμενο διάστημα, με τη στήριξη της δημοτικής αρχής.
«Υπάρχουν κάποιοι μισογύνηδες, μυστικοί αρουραίοι της νύχτας που εξαφάνισαν την πλάκα που τοποθετήσαμε στη μνήμη των κακοποιημένων γυναικών και των θυμάτων των γυναικοκτονιών», είπε η κ.Σαμαρτζίδου, επισημαίνοντας μάλιστα πως η νέα μαρμάρινη πλάκα θα έχει γραμμένο το μήνυμα τόσο στα ελληνικά, όσο και στα αγγλικά για να μπορούν να το διαβάσουν και οι επισκέπτες από ξένες χώρες.
