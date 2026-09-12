Οι προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και του Meteo επιβεβαιώθηκαν πλήρως, καθώς έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν από νωρίς το απόγευμα, προκαλώντας αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη, η οποία βρίσκεται στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης (ΔΕΘ) με προγραμματισμένη τη μεγάλη, δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου σε εξωτερικό χώρο, δοκιμάζεται από βροχοπτώσεις, θέτοντας σε συναγερμό διοργανωτές και επισκέπτες.

Η επέλαση της κακοκαιρίας φαίνεται πως ξεκίνησε σταδιακά από τη συμπρωτεύουσα, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται. Εικόνες που δημοσίευσε το Forecast Weather αποτυπώνουν το μέγεθος και την αγριότητα του φαινομένου, απεικονίζοντας ένα επιβλητικό «self cloud» καλύπτει τον ουρανό λίγο πριν ξεσπάσει η καταιγίδα.

Εκτός από τη Μακεδονία, το μέτωπο των ισχυρών καταιγίδων επεκτάθηκε ταχύτατα, με έντονα φαινόμενα να καταγράφονται πλέον στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, καθώς και σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Πελοποννήσου, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά μοντέλα για γενικευμένη επιδείνωση του καιρού.