Θεσσαλονίκη: Άγριο ξύλο σε τρεις ανήλικους από ομάδα αγνώστων - Νοσηλεύεται ένας 13χρονος

Μία βάναυση συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, Τετάρτη (10/9) στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Συκεών.

Κατά το περιστατικό, ένας 13χρονος που ήταν μαζί με δύο φίλους του, αρχικά μίλησαν με μία παρέα από κοπέλες και, στη συνέχεια, δέχτηκαν επίθεση από έξι με επτά άτομα με ξύλα.

Μέχρι στιγμής, έχει συλληφθεί ένας 18χρονος. Ο δεκατριάχρονος, που χτυπήθηκε πιο άσχημα απ' όλους, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» με τραύματα στο κεφάλι, κατά την ΕΡΤ.