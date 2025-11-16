Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικων κοριτσιών σε πάρκο του Ευόσμου από συνομήλικές τους

Πολύ σοβαρό, ακόμα ένα, άγριο περιστατικό ανήλικης βίας, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όπου έξι ανήλικες, ηλικίας 13 έως 14 ετών ξυλοκόπησαν και εξύβρισαν δύο άλλες συνομίληκές τους σε πάρκο στην οδό Νυμφαίου στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης.
Τα ανήλικα κορίτσια που επιτέθηκαν στις 13χρονες, οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα (16/11) στον Εισαγγελέα, ο οποίος τις παρέπεμψε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων από Δευτέρα (17/11), προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες και να παραπεμφθούν σε ανακριτή.
