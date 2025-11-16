Μενού

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικων κοριτσιών σε πάρκο του Ευόσμου από συνομήλικές τους

Στον Εισαγγελέα Ανηλίκων προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες και να παραπεμφθούν σε ανακριτή.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Intime
  • Α-
  • Α+

Πολύ σοβαρό, ακόμα ένα, άγριο περιστατικό ανήλικης βίας, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όπου έξι ανήλικες, ηλικίας 13 έως 14 ετών ξυλοκόπησαν και εξύβρισαν δύο άλλες συνομίληκές τους σε πάρκο στην οδό Νυμφαίου στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης.

Τα ανήλικα κορίτσια που επιτέθηκαν στις 13χρονες, οδηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα (16/11) στον Εισαγγελέα, ο οποίος τις παρέπεμψε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων από Δευτέρα (17/11), προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες και να παραπεμφθούν σε ανακριτή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ