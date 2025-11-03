Θεσσαλονίκη: Αναβολή έως το 2026 στη δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Για έναν χρόνο μετά και συγκεκριμένα για τις 23 Οκτωβρίου 2026 μετατέθηκε η εκδίκαση στο Εφετείο της υπόθεσης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος των δύο φίλων του, στη Χαριλάου, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η αναβολή αποφασίστηκε λόγω τεσσάρων κωλυμάτων συνηγόρων υπεράσπισης, γεγονός που οδήγησε το δικαστήριο να μεταθέσει τη διαδικασία.

Η αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης ήταν ασφυκτικά γεμάτη, με την οικογένεια του αδικοχαμένου Άλκη και τους φίλους του να δίνουν το «παρών».

Στο εδώλιο κάθισαν πέντε από τους δώδεκα κατηγορούμενους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ένταση εντός και εκτός δικαστηρίου

Η ατμόσφαιρα ήταν έκρυθμη. Κατά τη διακοπή της διαδικασίας, ώστε να εξεταστούν τα αιτήματα αναβολής, σημειώθηκαν επεισόδια έξω από την αίθουσα, με ομάδες νεαρών να λογομαχούν.

Η άμεση επέμβαση των ΜΑΤ απέτρεψε την περαιτέρω κλιμάκωση.

Νωρίτερα, ένταση είχε καταγραφεί και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, όπου σημειώθηκαν διαπληκτισμοί μεταξύ ομάδων ατόμων. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις και τέσσερις προσαγωγές για συμμετοχή στα επεισόδια. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου.