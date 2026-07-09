Θεσσαλονίκη: Νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά βουτώντας από τη Σκάλα Περαίας - Κρίσιμη η κατάστασή του

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να νοσηλευτεί ένας νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο ωστόσο τα νερά είναι πολύ ρηχά, κάτι που είχε ως συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά.
Όπως φαίνεται ο νεαρός επιχείρησε μία βουτιά, χτύπησε στο κεφάλι λόγω του ρηχού πυθμένα, και έπειτα δεν ανταποκρινόταν, ενώ επικράτησε πανικός. Άμεσα έφτασε εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο όπου και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
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