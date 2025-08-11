Μενού

Θεσσαλονίκη: Ανακοινώθηκαν οι νέοι οδηγοί του ΟΑΣΘ με οκτάμηνη σύμβαση

Σύμφωνα με τον Οργανισμό οι οδηγοί θα κληθούν άμεσα να υπογράψουν τις συμβάσεις, ώστε να αρχίσουν δρομολόγια την 1η Σεπτεμβρίου.

Κώστας Μπιτσικώκος
Κώστας Μπιτσικώκος
ηλεκτρικά λεωφορεία
Ηλεκτρικά λεωφορεία στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης | ΟΑΣΘ
  • Α-
  • Α+

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση για να προσληφθούν στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) με οκτάμηνη σύμβαση.

Καθώς ο στόλος των λεωφορείων του ΟΑΣΘ ανανεώνεται διαρκώς με νέα οχήματα, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για οδηγούς.

Τις επόμενες μέρες οι οδηγοί θα κληθούν να υπογράψουν τις συμβάσεις, ώστε να βρίσκονται στο τιμόνι των λεωφορείων του ΟΑΣΘ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Οι πίνακες κατάταξης, που περιλαμβάνουν τα ονόματα 171 προσληπτέων οδηγών, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ, στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στα γραφεία του Οργανισμού, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, στον 5ο όροφο. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ