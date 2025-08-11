Θεσσαλονίκη: Ανακοινώθηκαν οι νέοι οδηγοί του ΟΑΣΘ με οκτάμηνη σύμβαση

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση για να προσληφθούν στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) με οκτάμηνη σύμβαση.

Καθώς ο στόλος των λεωφορείων του ΟΑΣΘ ανανεώνεται διαρκώς με νέα οχήματα, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για οδηγούς.

Τις επόμενες μέρες οι οδηγοί θα κληθούν να υπογράψουν τις συμβάσεις, ώστε να βρίσκονται στο τιμόνι των λεωφορείων του ΟΑΣΘ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Οι πίνακες κατάταξης, που περιλαμβάνουν τα ονόματα 171 προσληπτέων οδηγών, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ, στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στα γραφεία του Οργανισμού, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, στον 5ο όροφο.