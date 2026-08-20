Θεσσαλονίκη: Ανατροπή στην υπόθεση μαχαιρώματος στις 40 Εκκλησιές - Η 25χρονη το ξεκίνησε, λέει η αστυνομία

Ανατρέπονται τα δεδομένα στην υπόθεση της αιματηρής επίθεσης στις 40 Εκκλησιές, καθώς, η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει πως η 25χρονη ήταν αυτή που επιτέθηκε πρώτη, στρέφοντας το μαχαίρι εναντίον του 31χρονου.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, έπειτα από διαδικτυακή γνωριμία η 25χρονη μετέβη στην οικία του 31χρονου, όπου κατά τη διάρκεια παραμονής της, έγινε αντιληπτή, καθώς περιεργαζόταν ένα ρολόι ιδιοκτησίας του, με σκοπό την αφαίρεσή του.

Στη συνέχεια, όταν ο 31χρονος προσπάθησε να την αποτρέψει, εκείνη προσπάθησε να τού επιτεθεί με μαχαίρι, το οποίο πήρε από την κατοχή της και την τραυμάτισε.

Υπενθυμίζεται, ότι ο άνδρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα, ενώ η 25χρονη νοσηλεύεται φρουρούμενη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Βραδινές ώρες χθες (19-08-2026) δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ», έπειτα από κλήση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, μετέβησαν στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών, όπου βρήκαν 25χρονη ημεδαπή να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, που προκάλεσε 31χρονος ημεδαπός.

Αφότου οι αστυνομικοί της παρέσχεσαν τις πρώτες βοήθειες, η 25χρονη μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και ο 31χρονος στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, που διενεργεί την προανάκριση και σχημάτισε δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απόπειρας ληστείας και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι έπειτα από διαδικτυακή γνωριμία, η 25χρονη μετέβη στην οικία του 31χρονου, όπου κατά τη διάρκεια παραμονής της, έγινε αντιληπτή καθώς περιεργαζόταν ένα ρολόι ιδιοκτησίας του, με σκοπό την αφαίρεσή του. Ακολούθως, όταν ο 31χρονος προσπάθησε να την αποτρέψει, εκείνη προσπάθησε να του επιτεθεί με μαχαίρι, το οποίο πήρε από την κατοχή της και την τραυμάτισε.

Ο 31χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η 25χρονη, που επίσης συνελήφθη, νοσηλεύεται φρουρούμενη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης».