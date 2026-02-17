Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε από γέφυρα στον περιφερειακό

Πτώση άνδρα από γέφυρα στη Θεσσαλονίκη που συνδέει την Περιφερειακή Οδό με τον Άγιο Παύλο, ερευνά η αστυνομία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για 24χρονο, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το οδόστρωμα του περιφερειακού (ρεύμα προς ανατολικά).

Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.