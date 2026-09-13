Θεσσαλονίκη: Ανεβάζει ταχύτητα ο τουρισμός – Τα νέα δεδομένα και το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Σε αυτόνομο τουριστικό προορισμό εξελίσσεται η Θεσσαλονίκη, εδραιώνοντας σταδιακά τη θέση της στον τουριστικό χάρτη και αφήνοντας πίσω την περίοδο κατά την οποία λειτουργούσε κυρίως ως πύλη εισόδου για τη Χαλκιδική και άλλους προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Καθώς βέβαια οι αεροπορικές αφίξεις αυξάνονται, η κρουαζιέρα αποκτά μεγαλύτερο αποτύπωμα και η ζήτηση επεκτείνεται πέρα από την κορύφωση του καλοκαιριού, το στοίχημα μεταφέρεται από τα ποσοστικά στα ποιοτικά κριτήρια, ώστε η αυξημένη τουριστική κίνηση να περνά στην πραγματική οικονομία της πόλης.

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