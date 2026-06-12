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Θεσσαλονίκη: Ανήλικο εντοπίστηκε να κλαίει αβοήθητο στο δρόμο - Συνελήφθη η μητέρα

Ένα 13χρονο παιδί βρέθηκε μόνο, να κλαίει σε δρόμο στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της μητέρας του.

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Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη | Φωτ. Αρχείου: ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Ένα παιδί 13 ετών εντοπίστηκε να κλαίει αβοήθητο στη μέση του δρόμου στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να προχωρούν, τελικώς, στη σύλληψη της μητέρας του.

Ειδικότερα, το ανήλικο εντοπίστηκε, από περίοικο, να είναι μόνο σε δρόμο της Τούμπας

Εκείνος κάλεσε την αστυνομία, με στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας να ψάχνουν και να βρίσκουν τη μητέρα του. 

Τελικώς, εντοπίστηκε μία 47χρονη ιρακινής καταγωγής, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το παιδί παραδόθηκε και φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

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