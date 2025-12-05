Θεσσαλονίκη: Από ραντεβού στο Facebook σε ξυλοδαρμούς – Το σχέδιο των «τιμωρών παιδόφιλων»

Ανατροπή στα σενάρια της Αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό 48χρονου στη Θεσσαλονίκη.

Το Live News φέρνει στο φως στοιχεία που δείχνουν ότι η επίθεση δεν είχε ως σκοπό τη ληστεία, αλλά οργανώθηκε από νεαρούς που εμφανίζονται ως «τιμωροί παιδόφιλων».

Το χρονικό της ενέδρας

Το θύμα κατέθεσε ότι συνομιλούσε στο Facebook με άτομο που του συστήθηκε ως 17χρονη. Όπως είπε, συμφώνησαν να συναντηθούν στο άλσος Μετεώρων.

Εκεί, αντί για τη νεαρή, εμφανίστηκαν δύο κοπέλες γύρω στα 19 και στη συνέχεια 10–15 νεαροί, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν άγρια, τον απείλησαν και τον εγκατέλειψαν τραυματισμένο με σπασμένα πλευρά.

Η εκδοχή του θύματος

Ο 48χρονος υποστηρίζει ότι έχει στοχοποιηθεί άδικα και ότι οι φήμες περί παιδεραστίας δεν ισχύουν. «Δεν μπορώ να μιλήσω, ούτε να αναπνεύσω.

Έχουν μπερδευτεί τα περιστατικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ η σύντροφός του ζητάει από τις Αρχές να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση.

Επιθέσεις με παρόμοιο μοτίβο

Η συγκεκριμένη επίθεση δεν ήταν η μοναδική. Όπως παρουσιάζει το Live News, δύο ακόμη νεαροί –ένας 23χρονος και ένας 27χρονος– έπεσαν θύματα αντίστοιχων «παγίδων» μέσω social media.

Ο 23χρονος δέχτηκε επίθεση από περίπου 20 άτομα, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν, τον γδύσαν και του πήραν αυτοκίνητο και κινητό.

Ο 27χρονος συναντήθηκε με κοπέλα που του είχε δηλώσει ότι είναι 14 ετών. Λίγο αργότερα βρέθηκε περικυκλωμένος από 20–25 άτομα που τον χτύπησαν και τον κατηγόρησαν ως παιδεραστή, ενώ του έκλεψαν πορτοφόλι και κινητό.

Η αστυνομική έρευνα

Οι Αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για οργανωμένη ομάδα που δρα με το πρόσχημα των «τιμωρών παιδόφιλων».

Σύμφωνα με το Live News, οι εμπλεκόμενοι φαίνεται να είναι κυρίως ανήλικοι, ενώ υπάρχει και ένας νεαρός ενήλικας, περίπου 22–23 ετών, με καθοδηγητικό ρόλο.

Η αστυνομία έχει ήδη σχηματίσει σαφή εικόνα για την προέλευση της ομάδας και προχωρά στην ταυτοποίηση των δραστών.