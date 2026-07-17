Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 25χρονος για τις εμπρηστικές επιθέσεις - Ο ρόλος που φαίνεται να είχε

Ενώπιον ανακρίτρια θα βρεθεί σήμερα, Παρασκευή (17/07), ο τέταρτος συλληφθείς σχετικά με τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα.

Ο 25χρονος, που συνελήφθη χθες και κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης που έχει αναλάβει την έρευνα για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, το άτομο αυτό είναι μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η σύλληψη ήρθε μετά και από την απολογία του 24χρονου συλληφθέντα, στον πρώτο κύκλο των συλλήψεων, ο οποίος φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος στον 25χρονο. Το σπίτι ανήκει στη γιαγιά του πρώτου και φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τους φερόμενους ως δράστες.

Κατά την κρατική τηλεόραση, οι δύο άνδρες φαίνεται ότι γνωρίζονταν χρόνια και ο 24χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τι το ήθελε το σπίτι, αλλά του είπε ότι θα μείνει ένας φίλος του.

Λίγο μετά τη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στο διαμέρισμά του, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, από όπου συλλέχτηκαν στοιχεία, τα οποία ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε κάποιο συμπέρασμα.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να συμπληρωθεί το παζλ της υπόθεσης και να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε κατηγορούμενου στη δολοφονική επίθεση.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αναζήτηση-ταυτοποίηση του φυσικού αυτουργού, ο οποίος εικάζεται από τους αστυνομικούς ότι καθοδήγησε τους κατηγορουμένους.