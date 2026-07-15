Πίσω από τα κάγκελα της φυλακής οδηγείται, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο φέρεται να αποτέλεσε το «στρατηγείο» των δραστών για την εμπρηστική επίθεση που στόχευε την πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα.

Η διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας ξεπέρασε σε διάρκεια τη μία ώρα. Παρότι ο νεαρός κατηγορούμενος επέλεξε να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα -ακολουθώντας την τακτική του 29χρονου και της 26χρονης που έχουν ήδη προφυλακιστεί- δεν απέφυγε τις ερωτήσεις των δικαστικών αρχών, στις οποίες και απάντησε αναλυτικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην προσπάθειά του να αποτινάξει από πάνω του τις βαρύτατες κατηγορίες και να διαχωρίσει τη θέση του από τους υπόλοιπους συλληφθέντες, ο 24χρονος υποστήριξε πως δεν γνωρίζει τους άλλους δύο προφυλακισμένους και πως ενημερώθηκε για την εμπρηστική επίθεση αποκλειστικά μέσα από τις τηλεοπτικές ειδήσεις.

Ανέφερε ότι είχε παραχωρήσει τα κλειδιά της ιδιοκτησίας του σε έναν φίλο του και πως ο ίδιος είχε να πατήσει στο διαμέρισμα από τις 26 Ιουνίου. Δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν έχει ιδέα πώς τα κλειδιά έφτασαν στα χέρια των συγκατηγορουμένων του.

Επεσήμανε το λευκό ποινικό του μητρώο, τις εξαιρετικές του ακαδημαϊκές επιδόσεις ως φοιτητής και αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ιδεολογική ή οργανωτική σχέση με τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Παρά την προσπάθειά του να παρουσιάσει τον εαυτό του ως ανυποψίαστο, οι εξηγήσεις του δεν κρίθηκαν επαρκείς από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση.