Ρούμπιο για Βάγια Νέστορα: «Εκτελέστηκε μετά από επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια»

Στις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με θέμα την τρομοκρατία, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρίσκονταν στη συγκεκριμένη συνάντηση.

Χωρίς να κατονομάσει τη Βάγια Νέστορα, αναφέρθηκε σε μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα μολότοφ.

Διαβάστε επίσης: Θεσσαλονίκη: Ψήφισμα του ΔΣ του δήμου για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγια Νέστορα

«Ήρθατε εδώ, είστε εδώ, επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της, μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές», δήλωσε χαρακτηριστικά.