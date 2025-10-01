Θεσσαλονίκη: Απόπειρα κλοπής εν πτήσει – Συνελήφθη 41χρονος στο «Μακεδονία»

Σκηνές απίστευτες εκτυλίχθηκαν σε πτήση από τη Γερμανία προς τη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 41χρονος επιβάτης επιχείρησε να κλέψει αντικείμενα από την τσάντα αεροσυνοδού κατά τη διάρκεια της πτήσης.
Η ενέργειά του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς έγινε αντιληπτός από άλλους επιβάτες, οι οποίοι ενημέρωσαν το πλήρωμα. Με την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.
Πηγή: ertnews.gr
- Οι δύο υπουργοί που δεν μιλιούνται, το ραντεβού Θεοδωρικάκου με τους σουπερμαρκετάδες και η 102χρονη Μαργαρίτα
- Πανελλαδική απεργία σήμερα 1η Οκτωβρίου: Όλες οι συγκεντρώσεις στην Αθήνα - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
- Η Ελληνίδα ψυχολόγος που ερωτεύτηκε τον serial killer: Τον έντυσε γιατρό και τον έβγαλε από τον Κορυδαλλό
- Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιες είναι οι 5 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.