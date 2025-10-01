Μενού

Θεσσαλονίκη: Απόπειρα κλοπής εν πτήσει – Συνελήφθη 41χρονος στο «Μακεδονία»

Μια απόπειρα κλοπής εν πτήσει δεν πέρασε απαρατήρητη από τους επιβάτες.

Αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη
Αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
Σκηνές απίστευτες εκτυλίχθηκαν σε πτήση από τη Γερμανία προς τη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 41χρονος επιβάτης επιχείρησε να κλέψει αντικείμενα από την τσάντα αεροσυνοδού κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η ενέργειά του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς έγινε αντιληπτός από άλλους επιβάτες, οι οποίοι ενημέρωσαν το πλήρωμα. Με την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: ertnews.gr

