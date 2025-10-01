Θεσσαλονίκη: Απόπειρα κλοπής εν πτήσει – Συνελήφθη 41χρονος στο «Μακεδονία»

Σκηνές απίστευτες εκτυλίχθηκαν σε πτήση από τη Γερμανία προς τη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 41χρονος επιβάτης επιχείρησε να κλέψει αντικείμενα από την τσάντα αεροσυνοδού κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η ενέργειά του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς έγινε αντιληπτός από άλλους επιβάτες, οι οποίοι ενημέρωσαν το πλήρωμα. Με την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: ertnews.gr