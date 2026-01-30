Μενού

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένα αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στην ανατολική Θεσσαλονίκη, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Θεσσαλονίκη λεωφορείο
Το λεωφορείο που τυλίχτηκε στις φλόγες στη Θεσσαλονίκη | Dimos Dimaresis / Facebook
Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο το πρωί της Παρασκευής (30/1), στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:40 στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού, όπου άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο, η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου, ενώ τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

