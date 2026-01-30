Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες

Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο το πρωί της Παρασκευής (30/1), στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:40 στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού, όπου άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο, η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου, ενώ τα αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.