Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε ο 27χρονος που βγήκε με ανήλικη και έπεσε θύμα ληστείας

Αθώος κρίθηκε ο 27χρονος που είχε κατηγορηθεί για προσέλκυση ανηλίκου για γενετήσιους σκοπούς, όταν είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία του ίδιου πως έπεσε θύμα ληστείας στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος που αθώωθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, είχε εμφανιστεί στο τμήμα για να καταγγείλει μια ληστεία εις βάρος του από ομάδα 20 περίπου ατόμων, την ώρα που εκείνος θα πραγματοποιούσε συνάντηση με ανήλικη στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης και τελικά συνελήφθη από τις αρχές για προσέλκυση ανηλίκου για γενετήσιους σκοπούς.

Σύμφωνα με την απολογία του, είχε προηγηθεί επικοινωνία με την κοπέλα μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης: «Με προσέγγισε μέσω Facebook και μου ανέφερε ότι εκδίδεται. Έλεγε στην αρχή ότι είναι 14 ετών και στη συνέχεια 17. Μου έδειξε τον εαυτό της σε βίντεο. Από τα 70 ευρώ συμφωνήσαμε στα 10 ευρώ. Μου ζήτησε ραντεβού», δήλωσε στην κατάθεση του.

«Όταν συναντηθήκαμε μου επιτέθηκαν. Την ώρα που με χτυπούσαν φώναζαν ότι είμαι “παιδεραστής”. Ήταν ανήλικοι αυτοί που με χτύπησαν. Φορούσαν κουκούλες αλλά φαίνονταν τα πρόσωπα τους- δεν τους γνώριζα», ανέφερε επίσης ο 27χρονος.

Σε σχετική ερώτηση από το δικαστήριο, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε καταδικαστεί για βιασμό 15χρονης, πριν από τέσσερα χρόνια.