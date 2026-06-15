Θεσσαλονίκη: Βανδαλισμός στη σημαία ΛΟΑΤΚΙ+ που είχε αναρτηθεί στο ΑΠΘ, με αφορμή το Pride

Βανδαλισμό από αγνώστων υπέστη η σημαία υπερηφάνειας που αναρτήθηκε πριν από μερικές ημέρες σε κτίριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αφορμή το Thessaloniki Pride.
Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της προέδρου της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ΑΠΘ, Δόμνας Κακανά, η οποία τόνισε ότι «η σημαία υπερηφάνειας που αναρτήθηκε στο ΑΠΘ βανδαλίστηκε».
Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ότι «η καταστροφή ενός συμβόλου, όμως, δεν καταστρέφει τις αξίες που αυτό εκπροσωπεί. Η ισότητα, η αξιοπρέπεια, η ορατότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας δεν σκίζονται, δεν βανδαλίζονται, δεν κατεβαίνουν και δεν ακυρώνονται. Αν κάτι υπενθυμίζει το περιστατικό αυτό, είναι ότι η προώθηση της ισότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων εξακολουθούν να είναι αναγκαίες».
Ολόκληρη η ανάρτηση της προέδρου της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ΑΠΘ, Δόμνας Κακανά:
«Η σημαία υπερηφάνειας που αναρτήθηκε στο ΑΠΘ βανδαλίστηκε.
Η καταστροφή ενός συμβόλου, όμως, δεν καταστρέφει τις αξίες που αυτό εκπροσωπεί.
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