Θεσσαλονίκη: Βανδαλισμός στη σημαία ΛΟΑΤΚΙ+ που είχε αναρτηθεί στο ΑΠΘ, με αφορμή το Pride

Βανδαλισμό από αγνώστων υπέστη η σημαία υπερηφάνειας που αναρτήθηκε πριν από μερικές ημέρες σε κτίριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αφορμή το Thessaloniki Pride.



Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της προέδρου της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ΑΠΘ, Δόμνας Κακανά, η οποία τόνισε ότι «η σημαία υπερηφάνειας που αναρτήθηκε στο ΑΠΘ βανδαλίστηκε».



Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ότι «η καταστροφή ενός συμβόλου, όμως, δεν καταστρέφει τις αξίες που αυτό εκπροσωπεί. Η ισότητα, η αξιοπρέπεια, η ορατότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας δεν σκίζονται, δεν βανδαλίζονται, δεν κατεβαίνουν και δεν ακυρώνονται. Αν κάτι υπενθυμίζει το περιστατικό αυτό, είναι ότι η προώθηση της ισότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων εξακολουθούν να είναι αναγκαίες».

Ολόκληρη η ανάρτηση της προέδρου της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ΑΠΘ, Δόμνας Κακανά:

«Η σημαία υπερηφάνειας που αναρτήθηκε στο ΑΠΘ βανδαλίστηκε.



Η καταστροφή ενός συμβόλου, όμως, δεν καταστρέφει τις αξίες που αυτό εκπροσωπεί.





Η ισότητα, η αξιοπρέπεια, η ορατότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας δεν σκίζονται, δεν βανδαλίζονται, δεν κατεβαίνουν και δεν ακυρώνονται.



Αν κάτι υπενθυμίζει το περιστατικό αυτό, είναι ότι η προώθηση της ισότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων εξακολουθούν να είναι αναγκαίες.



Συνεχίζουμε.



Σας περιμένουμε την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 18:30 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ για την προβολή της βραβευμένης ταινίας «120 χτύποι το λεπτό». Μια ταινία βραβευμένη με το Grand Prix του 70ου Φεστιβάλ Καννών, αλλά και με το Βραβείο της Επιτροπής Κριτικών Κινηματογράφου, αναδεικνύει θέματα όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η ορατότητα, η διεκδίκηση δικαιωμάτων και η δύναμη της κοινότητας απέναντι στον αποκλεισμό και το στίγμα.



Η προβολή εντάσσεται στις δράσεις της ΕΙΦΚΔ ΑΠΘ για την προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».