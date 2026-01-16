Θεσσαλονίκη: Βίντεο με την οδηγό που πήρε «αμπάριζα» 15 οχήματα, περίπτερο και κατάστημα

Νέο βίντεο καταγράφει τη στιγμή που 24χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη προσκρούει πάνω σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα κατάστημα και ένα περίπτερο, λίγο πριν τις 05.00 σήμερα στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Παπάφη.

Η 24χρονη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος της δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σε βαθμό πλημμελήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η νεαρή οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Όπως έγινε γνωστό, σε έλεγχο που υποβλήθηκε με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα προέκυψε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και γι’ αυτό της επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.