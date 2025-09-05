Θεσσαλονίκη: Βρέφη εντοπίστηκαν να περιφέρονται σε δρόμο – Συνελήφθησαν οι γονείς

Δύο μωρά, 1 και 2 ετών, εντοπίστηκαν περίπου στις 21:50 το βράδυ της Πέμπτης, να κινούνται μόνα τους στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, εκτεθειμένα σε δρόμο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διερχόμενος οδηγός που ειδοποίησε την αστυνομία, κατέθεσε ότι το μικρότερο από τα δύο ανήλικα φέρεται να μπουσουλούσε στον δρόμο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα δύο μωρά είχαν βγει νωρίτερα από το σπίτι, όπου διαμένουν με τους γονείς τους. Τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα τους συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.